ABD'de ticaret açığı 6 ayın dibinde
ABD'nin hizmet ve mal ticaretini kapsayan toplam dış ticaret açığı mart ayında 48,96 milyar dolar ile 6 ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.
ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı mart ayında 48,96 milyar dolar oldu.
Beklentiler açığın 49,6 milyar dolar olacağı yönündeydi. Öte yandan açıklanan rakam 6 ayın en düşük seviyesine işaret etti.
Bir önceki ayın ticaret açığı verisi 57,59 milyar dolardan 57,74 milyar dolara revize edildi.
Ülkede, mart ayında ihracat yüzde 2 artışla 208,53 milyar dolar, ithalat yüzde 1,8 düşüşle 257 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.