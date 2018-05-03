ABD'de ticaret açığı 6 ayın dibinde

03 Mayıs 2018

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı mart ayında 48,96 milyar dolar oldu.

Beklentiler açığın 49,6 milyar dolar olacağı yönündeydi. Öte yandan açıklanan rakam 6 ayın en düşük seviyesine işaret etti.

Bir önceki ayın ticaret açığı verisi 57,59 milyar dolardan 57,74 milyar dolara revize edildi.

Ülkede, mart ayında ihracat yüzde 2 artışla 208,53 milyar dolar, ithalat yüzde 1,8 düşüşle 257 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.