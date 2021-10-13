ABD'de TÜFE tahminlerin üzerinde geldi

ABD'de tüketici fiyatları Eylül ayında beklentilerin üzerinde, çekirdek tüketici fiyatları ise altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e çıktı.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,0 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 4,40artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 24,8 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 4,6 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,8 düşüş gösterdi.