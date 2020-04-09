ABD'de tüketici güveni 9 yılın dibinde

09 Nisan 2020

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda geçen aya göre yüzde 20,3 azalarak 71'e düştü ve Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni nisanda bir önceki aya göre yüzde 20,3 azalarak 71 değerine düştü.



Bu dönemde en yüksek aylık düşüşün görüldüğü veri, Ocak 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 75 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks, mart ayında 89,1 değerinde gerçekleşmişti.

Tüketici güven endeksi nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 27 azalış kaydetti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık yüzde 30,2 azalarak 72,4'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de nisanda aylık yüzde 12,2 azalışla 70'e düştü.

Üretici fiyatları da düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin üretici fiyat endeksini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi ise bu ayda yüzde 0,4 azalması yönündeydi. Endeks, şubatta da aylık yüzde 0,6 azalış göstermişti.

Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,5 artmasını bekliyordu.

Çekirdek ÜFE beklentinin üzerinde arttı

Söz konusu dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 artış kaydetti.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin aylık ve yıllık beklentiler, sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 1,2 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA