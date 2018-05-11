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ABD'de tüketici güveni değişmedi

ABD'de UMICH, mayıs ortasında nisan sonuna göre değişmeyerek 98,8 oldu

ABD'de tüketici güveni değişmedi
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ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) mayısta değişmeyerek 98,8 değerini aldı ve beklentilerin üzerinde geldi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, mayıs ortasında nisan sonuna göre değişmeyerek 98,8 oldu.

Endekse yönelik piyasa beklentisi 98,3 değerini almasıydı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 114,9’dan 113,3’e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 88,4'ten 89,5’e yükseldi.

Kaynak: AA

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