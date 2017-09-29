ABD'de tüketici güveni geriledi
ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, eylül sonunda 95,1'e geriledi.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), eylül sonunda eylül ortasına oranla 0,2 puan azalarak 95,1 oldu. Piyasaların endekse yönelik beklentisi 95,2 seviyesindeydi.
Rapor ayrıca, Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin de eylül sonunda bir önceki okumaya kıyasla 2,2 puan azalışla 111,7’ye gerilediğini gösterdi. Tüketici Beklentileri Endeksi ise aynı dönemde 1 puan artarak 84,4’e yükseldi.
Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketicilerin, ABD'yi etkisi alan kasırgalarla ilgili endişelerinin azaldığına dikkati çekti.
Curtin, tüketici harcamalarının bu yıl ve 2018'in ilk yarısında yüzde 2,6 artmasının beklendiğini kaydetti.
Kaynak: AA