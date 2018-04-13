ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi nisan ortasında mart ayına kıyasla 3,6 puan azalarak 97,8 oldu.
ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) nisan ortasında 97,8’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, nisan ortasında mart ayına kıyasla 3,6 puan azalarak 97,8 oldu. Böylece son iki ayda kaydedilen artışları kaybeden endeksin, 100,5’e gerilemesi bekleniyordu. UMICH, martta nihai 101,4 değerini almıştı.
Raporda, tüketici güveninin azalmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik endişelerin belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
Ticaret alanındaki belirsizlikten endişelenen Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 121,2’den 115’e inerken, tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi de 88,8'den 88,6’ya geriledi.
Kaynak: AA