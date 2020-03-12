ABD'de ÜFE 5 yılın en yüksek düşüşünü kaydetti

12 Mart 2020

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık yüzde 0,6 azalarak, Ocak 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek düşüşü gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin üretici fiyat endeksini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Ocak 2015'ten bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Endeks, ocakta aylık yüzde 0,5 artmıştı.

Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 1,3 artış gösterdi. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 1,8 artmasını bekliyordu. ÜFE, ocak ayında yıllık bazda 2,1 artış kaydetmişti.

Bu dönemde üretici fiyatlarındaki azalışta, benzin ve hizmetler gibi kalemlerin maliyetlerindeki azalış etkili oldu.

Çekirdek ÜFE de beklentileri geride bıraktı

Söz konusu dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 1,4 arttı.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin aylık ve yıllık beklentiler, sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 1,7 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

İşsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 211 bine geriledi. Başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 218 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 216 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 bin 250 kişi artarak 214 bine çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 29 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 11 bin kişi azalarak 1 milyon 722 bine geriledi.

Analistler, işsizlik başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek zorunlu işten çıkarmalar nedeniyle gelecek haftalarda artabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA