ABD'de üretici fiyatları beklenti üzerinde arttı

ABD'de üretici fiyatları tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Ocak ayında yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken yüksek enflasyonun bu yıl etkilerini sürdürmeye devam edeceğine işaret etti.

Reuters anketine katılan analistler verinin yüzde 0.5 artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı Aralık ayında ÜFE'yi yüzde 0.2 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam​ yüzde 0.4 seviyesine revize etmişti. ​

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0.8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aralık ayında çekirdek ÜFE yüzde 0.5 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam​ yüzde 0.6 seviyesine revize edilmişti.

Reuters anketine katılan analistler çekirdek ÜFE'nin yüzde 0.5 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.

Yıllık bazda üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 9.7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Aralık ayında yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 9.7 olarak açıklanmış daha sonra bu rakam​ yüzde 9.8 seviyesine revize edilmişti.

Reuters anketine katılan analistler verinin ÜFE'nin yüzde 9.1 artmasını bekliyorlardı.

Yıllık bazda çekirdek ÜFE Ocak ayında yüzde 8.3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aralık ayında yıllık bazda çekirdek ÜFE yüzde 8.3 seviyesinde açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan analistler çekirdek ÜFE'nin yıllık bazda yüzde 7.9 artış yaşandığını göstereceğini tahmine diyorlardı.