ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında arttı
ABD'de nisanda üretici fiyat artışı beklentilerin altında gelirken, çekirdek fiyatlar analistleri yanıltmadı.
ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, üretici fiyatları yüzde 0,1 yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.
Üretici fiyatları yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. Piyasa beklentisi yüzde 2,8 artış olacağı yönündeydi.
Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları yüzde 0,2 arttı. Analistler de çekirdek ÜFE'nin yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyordu.
Çekirdek üretici fiyatları yıllık yüzde 2,3 arttı. Piyasalarda yüzde 2,4 artış olacağı beklentisi hakimdi.
Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda 2,5 artış kaydedildi.
Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,1 düşüş gösterdi.