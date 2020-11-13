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ABD'de vadeli piyasalar yükselişle seyrediyor

Hafta boyunca iyimser bir havanın hakim olduğu ABD borsalarında vadeli piyasalar yükselişle seyrediyor.

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Piyasada koronavirüs vaka sayısında artışa dair endişeler devam etse de Avrupa borsalarının yükselişe dönmesini takiben Amerikan vadeli piyasalarında da bugün yükselişle hareket izleniyor.

Dün düşüşle kapanan ABD borsalarında bugün vadeli işlemlerde  Dow Jones endeksinde 245 puan, S&P 500 endeksinde 31 puan ve Nasdaq endeksinde 102 puan yükseliş görülüyor.