ABD'de vergi reformunun bu hafta yasalaşması bekleniyor

18 Aralık 2017

ABD'de Cumhuriyetçiler Kongre'nin vergi reformunu bu hafta geçireceğinden ve reformun Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşacağından eminler.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin iki numaralı ismi John Cornyn, "Senato'nun yasayı bu hafta, muhtemelen salı günü geçireceğine güveniyorum" diye konuştu. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Kevin Brady de tüm Cumhuriyetçi üyelerin yasanın geçmesi için oy vereceklerine inandığını belirtti.

Vergi reformu Kongre'den geçtiği takdirde vergi yasalarında 1986'dan bu yana yapılan en büyük değişiklik olacak ve Başkan Trump en büyük yasama zaferini kazanmış olacak.

Pek çok konuda düzenlemeler içeren tasarının en önemli maddesi kurumlar vergisinin 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesini öngörüyor.