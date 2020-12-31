ABD'de yatırımcı güveni 2,5 yılın en yüksek seviyesine geldi

ABD'de yatırımcı güveni hızlı bir artışını sürdürdü ve son 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. State Street Global Markets tarafından açıklanan State Street yatırımcı güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 13,3 puan artışla 104,1 puana yükseldi. Bir önceki ay endeks 90,8 seviyesinde bulunuyordu.



Endeks 2018 yılı Nisan ayında gördüğü 115,3 puanın ardından en yüksek seviyesine geldi.

Kuzey Amerikalı yatırımcıların güveni 15,9 puan artışla 103,5 seviyesine çıkarken, Asya yatırımcı güveni 17,4 puan artışla 112,6 puana yükseldi. Avrupa yatırımcı endeksi düşüşünü sürdürdü ve 4,6 puan gerileyerek 87,2 puana indi.



Endekste 100 puanın altı yatırımcı güveninde düşüşe, üstü ise güvende artışa işaret ediyor.