ABD'de yeni konut satışları son 10 yılın zirvesinde
ABD'de yeni konut satıyları eylül ayında, Ekim 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de eylül ayında yeni inşaa edilmiş müstakil konutlarda satışlar mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre yüzde 18,9 artarak 667 bin oldu.Konut satışlarında aylık bazda yakalanan bu artış oranı, Ocak 1992'den bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler eylül ayında yeni konut satışlarının yüzde 0,9 düşüşle 555 bin olmasını bekliyorlardı.
Yeni konut satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 8,6 arttı.
Eylül ayında yakalanan güçlü satış rakamı sonrasında satılacak yeni konut arzını aylık satış miktarına oranı ağustos ayındaki 6,0'dan 5,0'a indi.
ABD'de eylül ayında yeni konut medyan satış fiyatı 319 bin 700 dolar olarak gerçekleşti.