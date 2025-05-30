Altın piyasasında 30 Mayıs Cuma sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor.

ABD’de federal mahkemenin geçtiğimiz gün Başkan Donald Trump’ın uyguladığı tarifeleri durdurması, altının güvenli liman cazibesini zayıflattı. Bu gelişme, ons altının değer kaybetmesine ve iç piyasada altın fiyatlarının sert şekilde gerilemesine neden oldu.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ederken, “Gram altın bugün kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar?”, “Altın düşmeye devam edecek mi?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 30 Mayıs Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları..

30 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın

Alış: 4.153,32 TL – Satış: 4.153,79 TL

Ons Altın

Alış: 3.292,99 TL – Satış: 3.293,33 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.735,00 TL – Satış: 6.825,00 TL

Yarım Altın

Alış: 13.472,00 TL – Satış: 13.650,00 TL

Tam Altın

Alış: 26.600,73 TL – Satış: 27.126,18 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 26.864,00 TL – Satış: 27.178,00 TL

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