ABD'deki yükselişlerin devamı gelmedi

23 Eylül 2020

Küresel piyasalar güne karışık bir seyirle başlıyor. ABD borsalarında dün yaşanan yüzde 1'leri aşan yükselişler, Asya borsalarının seyri üzerinde etkili olamadı.

Asya borsaları ABD hisse piyasasındaki yükselişi devam ettiremezken Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi iki günlük gerilemenin ardından yatay seyrediyor. Japonya'nın Nikkei endeksi iki günlük tatilden sonraki ilk işlem gününde yüzde 0,6 ekside seyretti. Shanghai ve Hong Kong borsaları yatay seyrederken ASX 200 yüzde 1,6 yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yüzde 0,8 geriledi. ABD vadelilerinde de karışık bir görünüm hakim. S&P ve Dow Jones vadelileri hafifi artıda seyrederken Nasdaq ekside.

Küresel toparlanma üzerindeki baskılar ve salgında artan vakalara yönelik endişeler yatırımcıları tedirgin ederken risk iştahını da sınırlıyor. ABD'de enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler doların son iki ayın en yüksek seviyelerini görmesini sağladı.

Dün ABD borsaları nasıl kapanmıştı?



ABD borsalarındaki dünkü kapanışlarda teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişler yaşanmıştı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artışla 27.288 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,06 artarak 3.315,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 kazançla 10.963,64 puana çıktı.

Dolar/TL rekorla başladı

Yurt içinde ise veri takviminde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Dün 7,67'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL bu sabah rekor seviyelerini bir kademe daha geliştirdi. Dolar/TL 7,68'in üzerine çıkarken euro/TL ise 8,97 ile bu hafta boyu görülen yatay seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalarda karışık bir seyir yaşanırken Borsa İstanbul'da pozitif tarafta yer aldı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.101,72 puandan başladı.

Altın 1900 doların altında



Altın dolardaki yükseliş sürerken gerilese de küresel ekonomik toparlanma üzerindeki

belirsizlikler altındaki gerilemeyi sınırlı seviyede tuttu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 değer kaybederek 1,894 dolar seviyesine geriledi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,5 değer kaybederek 1,898 dolar seviyesinden işlem gördü.

Petrol değer kaybediyor



Petrol fiyatları hafta başında talep endişelerinden dolayı yaşanan satışlara ABD'de petrol stoğunun beklenenden fazla artmasının da eklenmesiyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,7 değer kaybederek 41.42 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0,9 gerileyerek 39,46 dolara düştü.