ABD'den 1 iyi 1 kötü haber

17 Mayıs 2019

ABD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisini yeniden yüzde 25'e düşürdü. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğü vurgulandı.

Türk çeliği için vergi oranı 13 Ağustos 2018'den geçerli olmak üzere yüzde 50'ye yükseltilmişti. Bu artışın ton başına 90-100 dolar gibi bir maliyete neden olduğu hesaplanıyor.

ABD, 2017 yılında 1.83 milyon ton ile Türk çelik sektörünün en büyük ihracat pazarı konumundaydı.

Buna karşın Türkiye, daha önce duyurulduğu üzere Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarıldı.

GTS, aralarında otomobilin de bulunduğu bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan veriyordu. Türkiye GTS sisteminde kalmak için girişimde bulunmuştu.

Türkiye, 2017 yılında gümrüksüz ihracat kapsamında ABD'ye 1.7 milyar dolar ihracat yapmıştı. O yıl gümrüksüz ihracat Türkiye'nin ABD'ye toplam satışının yüzde 17.7'sini oluşturdu.

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