ABD'den gelen Halkbank haberi sonrası bankacılık hisseleri yükselişte

22 Haziran 2020

Halkbank hisseleri ve dolar cinsi tahvilleri, ABD'de görülen Halkbank davasına bakan savcı Geoffrey Berman'ın görevden ayrılmasının, banka için olumlu algılanmasıyla sert yükselişle haftaya başladı.

Berman aralarında Halkbank'ın İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı dava dahil olmak üzere tanınmış kişi ve kurumlar hakkında soruşturmalar yürüten New York Güney Bölgesi başsavcısı olarak görev yapıyordu.

ABD'de bankacılık suçları ve tanınmış kişiler aleyhine soruşturmaları yürüten ve ülkenin en önemli savcılık makamlarından biri olarak görülen New York Güney Bölgesi başsavcısı Geoffrey Berman Cuma günü görevden ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alındığı bildirilen Berman yerine biri atanana kadar yine Berman tarafından halef olarak belirlenmiş savcı Audrey Strauss görev yapacak.

Halkbank hisseleri %9'a kadar yükselmesinin ardından saat 11:37'de %6.38 yükselişle 6.50 liradan işlem görüyor. Aynı saatte bankacılık endeksi de %3.5 yukarıda.

Halkbank'ın 2021 Temmuz vadeli dolar cinsi tahvillerinin fiyatı da savcının görevden ayrılmasının ardından 3 ayın en sert yükselişini kaydetti. Bir bankacılık analisti, piyasanın görevden almayı Halkbank açısından olumlu algıladığını belirterek, "Piyasa biraz iyimser olmak istiyor, görevden almayı da Halkbank'a yönelik pozitif algıyla fiyatladı" dedi.

Bolton'un iddiaları

New York Güney Bölgesi savcılığı Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton tarafından yazılan bir kitabın ardından gündeme oturdu. Kitapta yer alan iddiaya göre Trump, yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Halkbank'ın yargılandığı davada görev alan Berman'ın altında çalışan savcıları görevden alacağını söyledi.

Bolton ABC'de dün yayımlanan söyleşisinde, "Başkan (Trump) bir noktada Erdoğan'a, 'Bak, New York'taki savcılar Obama'nın adamları. Ben kendi adamlarımı yerleştirene kadar bekle. O zaman bu işin üstesinden geliriz'" dedi.