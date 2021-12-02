ABD'den yeni 'Çinli şirket' hamlesi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) açıklamada, yabancı şirketlerin bildirim koşullarına yönelik yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Açıklamada, düzenleme kapsamında, ABD'de işlem gören yabancı şirketlerin bir devlet kurumuna ait olup olmadıkları veya bir devlet tarafından kontrol edilip edilmediklerini gösteren belgeleri SEC'e sunmasının gerekeceği bildirildi.

SEC'in yeni düzenlemesi, ABD yönetiminin Çinli şirketleri Amerikan borsalarından çıkarma çabalarını daha da hızlandırdığı şeklinde yorumlandı.