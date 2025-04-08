AB'den ABD'ye müzakere talebi sonrasında Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 yükselişle 481 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 20.040 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 7.999 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 primle 33.517 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 kazançla 11.891 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 7.056 puan seviyelerinde seyrediyor.

Von der Leyen: "Çıkarlarımızı savunmaya hazırız"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeleri müzakere etmek istediklerini, bunun olmaması halinde karşı tedbirler uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Von der Leyen, Avrupa'nın her zaman iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. "Karşı önlemlerle yanıt vermeye ve çıkarlarımızı savunmaya da hazırız" uyarısında bulunan von der Leyen, AB'nin ticaretin yeniden yönlenmesi yoluyla dolaylı etkilere karşı kendisini yeni kurulacak İthalat Gözetim Görev Gücü ile koruyacağını söyledi.

"Tarifeler, AB'nin ABD'ye 380 milyar Euro'luk ihracatını etkiliyor"

ABD'nin tarifelerini taktiksel bir adım olarak değil, düzeltici bir önlem olarak gördüğünü anlatan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, "En önemli ortağımız olan ABD ile ticaret durumu zor bir noktada. Tarifeler, AB'nin ABD'ye 380 milyar Euro değerindeki ihracatını etkiliyor... Amerikalı ortaklarımız hazır olduğunda müzakere masasına oturmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Analistler, AB tarafının ortaya koyduğu müzakere odaklı tavrın ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerine yönelik riskleri azalttığını kaydederek, AB ve ABD arasındaki görüşmelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.