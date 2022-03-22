AB'den Rusya'ya ambargo iddiaları petrol fiyatlarını yükseltiyor

Avrupa Birliği üyelerinin Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yasak getirilmesini tartışmaları, böyle bir adım atılmasına AB içinde desteğin arttığı haberleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Milyonlarca varil Rus petrolünün piyasadan çekilmesi anlamına gelecek bir ambargonun küresel petrol piyasasında yol açacağı arz açığının, arz-talep dengesizliğinin yarattığı endişeler bugün ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünü 119,48 dolar/varile kadar yükseltti. Fiyat şu sıralarda düne göre 3,36 dolar artışla 118,98 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Nisan vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 2,78 dolar artışla 114,90 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Suudi Arabistan'da Amarco tesislerine düzenlenen saldırılar, Ukrayna savaşının tetiklediği Rusya'ya yönelik yaptırımla yön buln petrol fiyatının daha yukarı çıkması riski olduğuna işaret ediyorlar.

Bunun yanı sıra, OPEC+'nın üretimi kararlaştırıldığı kadar artıramadığı yönünde veriler gelmeye devam etmesi, OPEC+'nın Mayıs ayı için üretimi 400 bin varil/günden daha fazla artırma işareti vermemesi halinde de fiyatları yükseleceğinre vurgulayan analistler, Brent petrolü için ilk direnci 121-123 dolar/varil aralığı olduğunu belirtiyorlar.

Altın fiyatları yatay

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından ABD'nin Hazine tahvil getirilerinin birkaç yılın zirvesine çıkmasıyla değerini korudu. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların devam etmesi de güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini destekledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.936 dolarda yatay seyretti. ABD altın vadeli işlemleri yüze 0,4 artarak 1.937 dolara yükseldi.