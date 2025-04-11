ABD'li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıkladı: Kârları yükseldi

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Morgan Stanley'nin net karları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Morgan Stanley, 2025'in ilk çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 artışla 45,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ilk çeyreğinde 41,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 14,6 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2024'ün ilk çeyreğinde 13,4 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da ilk çeyrekte 5,07 dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 4,44 dolar seviyesindeydi.

"Ekonomi önemli bir türbülansla karşı karşıya"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, "Ekonomi, vergi reformu ve düzenlemelerin gevşetilmesi gibi potansiyel olumlu gelişmelerin yanı sıra, tarifeler ve "ticaret savaşları", devam eden kalıcı enflasyon, yüksek bütçe açıkları ve hala oldukça yüksek olan varlık fiyatları ile oynaklık gibi potansiyel olumsuzluklarla birlikte ciddi bir türbülansla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Dimon, en iyisini umduklarını ancak bankayı çeşitli senaryolara hazırlıklı tuttuklarını kaydetti.

Wells Fargo'nun net kârı yaklaşık yüzde 6 arttı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 20,15 milyar dolara geriledi. Banka, geçen yıl ilk çeyrekte 20,86 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın ilk çeyreğindeki net kârı ise 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artışla 4,89 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,62 milyar dolar kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı, yılın ilk çeyreğinde 1,39 dolara çıktı. Bankanın hisse başına kârı, 2024'ün aynı döneminde 1,20 dolar seviyesindeydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wells Fargo Üst Yöneticisi Charlie Scharf, "ABD için adil ticaretin önündeki engelleri değerlendirmeye yönelik hükümetin kararlılığını destekliyoruz ancak böylesine büyük adımların belirli riskleri de beraberinde getirdiği açık." ifadelerini kullandı.

Bu yıl daha yavaş seyreden bir ekonomik ortam beklediklerini belirten Scharf, buna hazırlıklı olduklarını ancak nihai tablonun, politika değişikliklerinin sonucu ve zamanlamasına bağlı olacağını aktardı.

Morgan Stanley'nin net kârı yüzde 26,5 yükseldi

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 artarak 17,7 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün ilk çeyreğinde 15,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net kârı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artarak 4,3 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,02 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 2,6 dolara çıktı.