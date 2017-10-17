ABD'li bankaların üçüncü çeyrek karı arttı

17 Ekim 2017

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley ve Goldman Sachs, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karlarının arttığını duyurdu.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artış göstererek 1,78 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirket, 2016'nın üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,81 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,93 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 yükselerek 9,2 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde şirketin geliri 8,9 milyar dolar olmuştu.

Bu yılki üçüncü çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından, şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri 50,33 dolara kadar yükselerek yüzde 2,8 prim yaptı.

Goldman Sachs'ın net karı yüzde 1,9 arttı

ABD'li bir diğer yatırım bankası Goldman Sachs'ın net karı da bu senenin üçüncü çeyreğinde yıldan yıla artış gösterdi.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış göstererek 2,13 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2016'nın üçüncü çeyreğinde 2,09 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,88 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 5,02 dolara yükseldi.

Goldman Sachs'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 8,33 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde şirketin geliri 8,17 milyar dolar olmuştu.

Bu yılki üçüncü çeyrek bilanço verilerinin piyasa beklentisinin altında gelmesinin ardından, şirketin New York borsasında hisse başına değeri yüzde 2,7 kayıpla 235,56 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA