ABD'li bankların kârları üçüncü çeyrekte arttı!

ABD'nin büyük bankalarından JPMorganChase, Citigroup, Goldman Sachs ve Wells Fargo'nun ​​​​​​​bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla net kârı yükseldi.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorganChase, Citigroup, Goldman Sachs ve Wells Fargo 2025'in üçüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorganChase'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 47,1 milyar dolara çıktı. Banka, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 43,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 yükselerek 14,4 milyar dolara ulaştı. JPMorganChase, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 12,9 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına kârı da üçüncü çeyrekte 5,07 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına kârı, geçen yılın aynı döneminde 4,37 dolar seviyesindeydi.

"Belirsizlik seviyesi yüksek kalmaya devam ediyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorganChase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, piyasalarda artan müşteri faaliyetleri ve finansman talebinden yararlanmaya devam ettiklerini belirterek, üçüncü çeyrekte piyasalardan elde edilen gelirin yaklaşık 9 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Özellikle istihdam artışında bazı zayıflama belirtileri görülse de ABD ekonomisinin genel olarak dirençli kalmaya devam ettiğini vurgulayan Dimon, "Ancak, karmaşık jeopolitik koşullar, gümrük vergileri ve ticaret belirsizliği, yüksek varlık fiyatları ve inatçı enflasyon riski nedeniyle belirsizlik seviyesi yüksek kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Citigroup'un net kârı yüzde 16 yükseldi

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 3,8 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,86 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına kârı geçen yılın aynı döneminde 1,51 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 20,2 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Goldman Sachs'ın net kârı yüzde 37 arttı

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, Bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 4,1 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net kârı 3 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2024'ün üçüncü çeyreğinde 8,40 dolar olan hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 12,25 dolara ulaştı.

Goldman Sachs'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 15,2 milyar dolara yükseldi.

Banka, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 12,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun net kârı yüzde 9 yükseldi

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 21,4 milyar dolara ulaştı. Banka, geçen yıl üçüncü çeyrekte 20,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı ise 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 9 artışla 5,6 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5,1 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı, yılın üçüncü çeyreğinde 1,66 dolara çıktı. Bankanın hisse başına kârı, 2024'ün aynı döneminde 1,42 dolar seviyesindeydi.