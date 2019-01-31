ABD'li Bolton: Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmayın

31 Ocak 2019

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan düşürmek için atılan adımlar kapsamında, hiçbir ülkenin Venezuela ile altın ve petrol alışverişi yapmamasını istedi.

Bolton dün bir Twitter mesajıyla diğer ülkelerden, Venezuela halkından "çalınan" altın, petrol veya başka emtia ticareti yapmamaları gerektiğini söyledi.

Maduro'nun muhalifleri, yönetimin altın rezervlerini gizlice ülke dışına çıkardığından şüpheleniyor.

Venezuela'da süren iktidar savaşında Maduro'nun karşısında kendisini cumhurbaşkanı ilan etmiş olan Juan Guaido ve ABD başta olmak üzere onu destekleyen Batılı ülkeler var. Bu kesim, Maduro'nun derhal iktidarı devretmesini ve ülkede yeni seçimler yapılmasını istiyor.

Rusya, Çin ve Türkiye'nin desteklediği Maduro ise görevini bırakmayacağını söylüyor.

Petrol üretiminin düşmesi ve en büyük alıcısı olan ABD'ye petrol satışını kısıtlayan yeni yaptırımlarla karşı karşıya olan Venezuela'nın, Rusya ve Çin'e olan borçlarını ödemede zorlanacağı düşünülüyor.

Bu bağlamda pazartesi günü Moskova'dan Caracas'a gelen tarifesiz bir Rus Boeing 777 uçağı, Maduro yönetiminin altın rezervlerinin bir bölümünü ülke dışına çıkaracağı yolunda spekülasyona yol açtı.

Eski bir merkez bankası ekonomisti olan milletvekili Jose Guerra, muhalefetin hakim olduğu Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Rus Northwind Airlines şirketine ait uçağın, altın rezervlerinin bir kısmını Rusya'ya götüreceği görüşünde olduğunu söyledi.

ABD'nin Venezuela büyükelçisi Elliott Abrams, Washington'un tüm ülkelerde Venezuela'ya ait altın ve banka hesapları gibi varlıkları aramakta olduğunu söyledi. Abrams Washington'da yaptığı açıklamada, "Tabii eğer Moskova'da hesapları varsa, oraya ulaşamayız" dedi.

Kaynak: Reuters