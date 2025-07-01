ABD'li dev bankadan altın fiyatlarında düşüş beklentisi: 2025 ve 2026 tahminlerini açıkladı

ABD'li dev banka Citi, altın fiyatlarında önümüzdeki çeyrekler düşüş beklediğini kaydetti.

Banka tarafından yayımlanan bir notta, altının fiyatının üçüncü çeyrekte ons başına 3 bin 100-3 bin 500 dolar civarında konsolide olmasını beklendiği belirtildi.

Beklentide Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliğin azalması ve küresel büyüme görünümündeki iyileşme nedeniyle fiyatların ılımlı seyretmesi etkili oldu.

Citi notunda, "Fiyat konsolidasyonunun devam etmesini bekliyoruz... Ve altın piyasasındaki açığın şimdiden olmasa da yakında zirve yapacağı için Nisan sonunda 3 bin 500 dolar/ons ile en yüksek seviyesini görmüş olabileceğimiz görüşümüzü vurguluyoruz" dedi.

2026'da yaşanabilecek düşüş için 'sigorta' önerisi

Banka, altın piyasasındaki açığın üçüncü çeyrekte zirve yapmasını, daha sonra da yatırım talebinin azalması nedeniyle piyasanın temel olarak zayıflamasını bekleniyor.

Citi, altın fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında ons başına 2 bin 500-2 bin 700 dolar seviyesine gerilemesini beklediğini belirterek, "Altın üreticilerine mevcut seviyelerden itibaren fiyatlarda yaşanabilecek düşüşlere karşı sigorta yaptırmalarını şiddetle öneriyoruz" dedi.

Önceki raporunda da tahminlerini düşürmüştü

Banka haziran ayının ortasında yayımladığı üçüncü çeyrek görünüm raporunda da altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti.

Citi, 0-3 aylık altın fiyatı hedefini 3 bin 500 dolardan 3 bin 300 dolara düşürüken 6-12 aylık tahminini ise 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara düşürmüştü.

Bankanın hedef tahminlerini açıklamasının ardından ons altın fiyatları bankanın hedef fiyatının biraz altına düştü.

Altın fiyatlarında son durum

Bugün saat 09.30 itibarıyla ons altın fiyatları Citi'nin tahminlerinin hemen altında 3 bin 298 dolarda hareket ediyor.

Ons altın fiyatı ve dolar/TL kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları ise 4 bin 262 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 969 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 27 bin 791 liradan satılıyor.