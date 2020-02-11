ABD'li dev Türkiye'deki hissesini satıyor

11 Şubat 2020

Kerim ÜLKER

2012’de Türkiye’de kurulu Dubai Group Sigorta’yı ortağı Oman Insurance ile birlikte satın alan ABD’li finans devi Starr Companies, Türkiye’deki en önemli yatırımından çıkıyor. ABD’li dev, yüzde 49 ortak olduğu Dubai Starr Sigorta’daki hisselerini Oman Insurance’a satıyor. Böylece Oman Insurance Türk şirketinin yüzde 100 sahibi olacak.

Eski adıyla Dubai Group Sigorta, 2008 yılında kuruldu. 2012’de satın alma sonucunda adını değiştirerek Dubai Starr Sigorta ismiyle faaliyetinde devam eden şirketin Orta Anadolu Bölge Yönetmenliği Ankara’da, Ege Bölge Yönetmenliği İzmir’de ve Marmara Bölge Yönetmenliği Bursa’da bulunuyor. Şirketin 51.4 milyon TL sermayesi var.

1919’da kuruldu

İstanbul merkezli şirketin yüzde 49 ortağı olan Starr International Company ise sektörün en önemli isimlerinden olan Cornelius Vander Starr tarafından 1919 yılında Çin’de kuruldu. ABD’li Cornelius Vander Starr, dünyanın en önemli sigorta şirketlerinden biri olan toplam varlıkları 491 milyar dolara ulaşan American International Group (AIG) kurucusu olarak biliniyor.