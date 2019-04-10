ABD'li senatörler, Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi

10 Nisan 2019

ABD Kongresi'ne, Türkiye'de ABD vatandaşlarının ve ABD diplomatik misyonlarında çalışan Türklerin tutuklanmasından sorumlu üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını öneren bir tasarı sunuldu.

BBC'nin haberine göre, tasarıda ABD yönetiminden, "haksız tutuklamalardan" sorumlu tüm üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulaması, bu yetkililerin ABD'ye girişlerinin yasaklanması ve ABD'deki mal varlıklarının dondurulması istendi.

Tasarı, Cumhuriyetçi senatör Roger Wicker ile Demokrat senatör Ben Cardin tarafından ABD Kongresi'nde Helsinki Komisyonu olarak da bilinen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu'na sunuldu.

Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump'tan, Türkiye'ye temel hak ve özgürlüklere saygı duyması çağrısı yapması da istendi.