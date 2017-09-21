ABD'liler zenginlerin fazla vergi vermesini istiyor

21 Eylül 2017

NBC/WSJ tarafından yapılan ankete göre Amerikalıların çoğu, varlıklı kesim ve şirketler için vergilerin artırılmasını istiyorlar.

Anket sonuçları vergi indirimine dipten gelen bir desteğin olmadığını gösterdi.

Katılımcıların yüzde 62'si varlıklı kesim için vergi artırımı isterken, şirketlerin vergilerinin yukarı gitmesini isteyenlerin oranı da yüzde 55 oldu.

Küçük işletmeler için vergilerin düşürülmesi taraftarı olanların oranı yüzde 57 olurken, katılımcıların yüzde 54'ü şirketler için büyük bir vergi indirimin istihdam yaratımını teşvik edeceğini de ifade ettiler.