ABD'nin destek paketinden 170 milyar dolar hisseye yönelebilir

Deutsche Bank AG stratejistleri, ABD Kongresi'nin gündeminde olan 1,9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs yardım paketinden 170 milyar doların hisse senedi piyasalarına yönelmesini bekliyorlar.



Deutsche Bank stratejistleri dün yayınladıkları bilgi notunda, bireysel yatırımcılar ile yapılan bir ankete katılanların yüzde 37'sini alacakları yardım çeklerini doğrudan hisse senetlerine yatıracaklarını ifade ettiklerini belirttiler.



ABD'nin yeni koronavirüs paketinde 465 milyar doların vatandaşlara doğrudan yardım olarak verilmesi öngörülüyor ve bunun üzerinden yapılan hesaplama bireysel yatırımcıların 170 milyar doları hisse senedi piyasasına yönlendireceklerine işaret ediyor.



Stratejistler, "Bireysel yatırımcı güveni, yaş, gelir veya ne zaman borsada alım-satıma başladıklarından bağlımsız olarak pozitif olmaya devam ediyor. Bireysel yatırımcılar ekonomi yeniden açılsa bile hisse senedi pozisyonlarını sürdürme veya artırmayı beklediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandılar.