ABD'nin en büyük bankası 9.18 milyar dolar kâr etti
ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, 9.18 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde ilk çeyrek kârı açıkladı.
ABD'li banka JPMorgan Chase yılın ilk çeyreğinde net kârını yüzde 5.4 artırdı.
Aktiflerine göre ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan 9.18 milyar dolar, yani hisse başına 2.65 dolar net kâr etti. Banka geçen yılın ilk çeyreğinde 8.71 milyar dolar, yani hisse başına 2.37 dolar kâr açıklamıştı.
Analistler, bankanın hisse başına 2.35 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.
Kaynak: Reuters