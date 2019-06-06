ABD'nin ham petrol stokları arttı

06 Haziran 2019

Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 100 bin varil artışla 12,4 milyon varile yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 6,8 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil (yüzde 1,4) artarak 483,3 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 300 bin varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varil seviyesinde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 3,2 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 234,1 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,2 milyon varil yükselmişti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama bin 65 varil artışla 7,92 milyon varile ulaşırken, ihracatı ise günlük ortalama 19 bin varil düşüşle 3,2 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi. Böylece 25-31 Mayıs haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,4 milyon varille rekor seviyeye ulaşmış oldu.

EIA'nın "Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,45 milyon varil, gelecek yıl ise 13,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA