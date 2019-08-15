ABD'nin ham petrol stokları arttı

15 Ağustos 2019

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,1) artarak 440,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,4 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 233,8 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,21 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 4,4 milyon varil artmıştı.

Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 566 bin varil artışla 7,71 milyon varile ulaşırken, ihracatı ise günlük ortalama 818 bin varil artışla 2,68 milyon varile yükseldi.

Böylece, 3-9 Ağustos haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA