ABD'nin ham petrol stokları azaldı

01 Ağustos 2019

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8,5 milyon varil (yüzde 1,9) azalarak 436,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 10,8 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,8 milyon varil (yüzde 0,8) azalışla 230,7 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,2 milyon varil azalmıştı.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 365 bin varil düşüşle 6,66 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 718 bin varil düşüşle 2,57 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 900 bin varil artış gösterdi.

Böylece 20-27 Temmuz haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama12,20 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA