ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

10 Nisan 2020

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 58 adet azalarak 4 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 4-9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 58 adet azalarak 504'e geriledi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı Aralık 2016'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4 hafta üst üste düşüş gösterirken bu süre içinde toplam 179 adet azalmış oldu.

Avrupa ülkeleri ve ABD'de "paskalyadan önceki cuma" (Good Friday) tatili sebebiyle bugün kapalı olan petrol piyasalarında, Brent petrolün varil fiyatı 31,82 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 23,21 dolar seviyesinde bulunuyor.