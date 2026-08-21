ABD'nin tahvil müdahalesi ters tepti: Dolar endeksi üç ayın dibine yaklaştı

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ABD'nin uzun vadeli faizlerdeki yükselişi frenlemek için attığı sürpriz adım piyasalarda beklenen rahatlamayı sağlayamadı. Tahvil faizleri ilk tepkinin ardından yeniden yükselirken dolar, haftanın son işlem gününde üç ayın en düşük seviyelerine yakın kaldı.

Piyasadaki hareket, sorunun tahvil piyasasındaki likiditeden daha büyük olabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdi. ABD'nin 40 trilyon doları aşan borç yükü ve yüksek bütçe açıkları, yatırımcıların Washington'ın yeni hamlesine rağmen daha yüksek faiz talep etmeye devam etmesine yol açıyor.

Hazine 2 milyar dolarlık sınırı ikiye katladı

ABD Hazine Bakanlığı 19 Ağustos'ta, 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde gerçekleştirdiği likidite destekli geri alımların büyüklüğünü artıracağını açıkladı. İşlem başına mevcut 2 milyar dolarlık üst sınır, 9 Eylül'den itibaren en az 4 milyar dolara çıkarılacak.

Yeni uygulama 4 Kasım'a kadar sürecek. Hazine, kararın uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtirken piyasa ilk aşamada adımı uzun vadeli faizlere karşı daha güçlü bir müdahale olarak fiyatladı.

İlk tepki de beklendiği yönde oldu. Tahvil fiyatları yükseldi, getiriler geriledi ve dolar değer kaybetti. Ancak piyasadaki rahatlama bir işlem gününü aşamadı.

Faizler bir gün sonra yeniden yükseldi

Perşembe günü ABD tahvillerinde satışların yeniden başlaması, Hazine'nin hamlesinin etkisinin ne kadar sınırlı kaldığını gösterdi. Cuma sabahında 30 yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık yüzde 5,25'e, gösterge 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,70'e çıktı.

30 yıllık faiz böylece Hazine açıklaması öncesindeki seviyelerine büyük ölçüde geri döndü. 10 yıllık faiz de perşembe günü yaklaşık 4,5 baz puan yükseldikten sonra yeni güne yüksek seviyelerde başladı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, geri alımların 4 milyar doların da üzerine çıkarılabileceğinin sinyalini verdi. Ancak bu mesaj da tahvil piyasasında kalıcı bir toparlanma yaratmaya yetmedi.

Buradaki kritik ayrıntı, tahvil geri alım programının Fed'in parasal genişleme programlarından farklı olması. Hazine eski tahvilleri piyasadan geri alırken finansman ihtiyacını yeni borçlanmalarla karşılamaya devam ediyor; dolayısıyla işlem ABD'nin toplam borç ihtiyacını ortadan kaldırmıyor.

Dolar endeksi 98,82'ye geriledi

Tahvil faizlerinin yeniden yükselmesine rağmen doların aynı yönde güçlenmemesi piyasanın en dikkat çekici ayrışmalarından biri oldu. Dolar endeksi cuma sabahında 98,82 seviyesine gerileyerek yaklaşık üç ayın en düşük bölgesinde kaldı.

Doların haftalık kaybı yüzde 0,8'i aşmaya hazırlanırken euro 1,1685 dolarla üç ayın zirvesine yaklaştı. İngiliz sterlini ise 1,3643 dolar çevresine çıkarak yaklaşık altı ayın en güçlü seviyelerini test etti.

Normal koşullarda ABD tahvil faizlerinin yükselmesi doları destekleyen bir unsur. Yatırımcıların daha yüksek getiri sunan dolar varlıklarına yönelmesi Amerikan para birimine talebi artırabiliyor.

Bu kez ilişkinin bozulması, piyasanın faiz seviyesinden çok bu faizlerin neden yükseldiğine odaklandığını gösteriyor. ABD'nin borçlanma ihtiyacının büyümesi nedeniyle faizlerin yükselmesi, dolar açısından her zaman olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiyor.

40 trilyon dolarlık borç asıl soruna dönüştü

ABD federal borcunun 40 trilyon dolar sınırını aşması, tahvil piyasasındaki satışların arkasındaki temel başlıklardan biri haline geldi. Kongre Bütçe Ofisi'nin daha önce yayımladığı tahminlerde 2026 mali yılı bütçe açığının 1,9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Üstelik Hazine'nin finansman ihtiyacı kısa vadede de yüksek kalıyor. Bakanlığın ağustos başındaki tahminine göre temmuz-eylül döneminde özel yatırımcılardan net 739 milyar dolar, ekim-aralık döneminde ise 628 milyar dolar piyasa borçlanması yapılması planlanıyor.

Bu büyüklükler, geri alım programının neden piyasadaki temel sorunu ortadan kaldırmakta zorlandığını da gösteriyor. Bir taraftan belirli uzun vadeli tahviller geri alınırken diğer taraftan bütçe açığını finanse etmek için yeni tahvil arzı devam ediyor.

Uzun vadeli tahvil yatırımcısının karşısındaki soru bu nedenle artık yalnızca Fed'in faiz politikası değil. ABD'nin gelecek yıllarda ne kadar borçlanacağı ve yatırımcının bu borcu hangi faizden taşımaya razı olacağı giderek daha önemli hale geliyor.

Dolar neden faiz yükselirken düşüyor?

Son iki gündeki fiyatlama bu soruyu yeniden gündeme getirdi. ABD tahvil faizleri yükselirken doların değer kaybetmesi ilk bakışta çelişkili görünse de piyasanın mevcut hareketi mali risk üzerinden okuduğu görülüyor.

Faizlerin güçlü ekonomi veya Fed'in daha sıkı para politikası beklentisi nedeniyle yükselmesi doları destekleyebilir. Ancak yükseliş artan borç arzı, bütçe açıkları veya ABD varlıklarına ilişkin risk algısından kaynaklanıyorsa daha yüksek faiz dolar için bir güç işareti olmaktan çıkabiliyor.

Son hareketin altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara da yansıması bu nedenle dikkat çekiyor. Altın haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde yükselişe yönelirken Bitcoin'in haftalık kazancı yüzde 17'ye kadar çıktı.

Bu görünüm yatırımcıların ABD varlıklarından tamamen çıktığı anlamına gelmiyor. Ancak dolar, tahvil ve alternatif varlıkların aynı anda verdiği fiyat sinyalleri portföylerde çeşitlendirme arayışının güçlendiğini gösteriyor.

Türk yatırımcı açısından neden önemli?

Dolar endeksindeki gerileme Türkiye açısından dolar/TL'nin aynı ölçüde düşeceği anlamına gelmiyor. Dolar/TL; küresel dolar hareketinin yanı sıra Türkiye'deki enflasyon, faiz politikası, döviz talebi ve sermaye hareketlerinden de etkileniyor.

Buna karşılık küresel doların zayıflaması altın, gümüş ve diğer emtialar açısından destekleyici olabiliyor. Türkiye'de gram altın yatırımcısı için de ons fiyatındaki yükseliş, kur sabit kalsa dahi fiyatları yukarı taşıyabilecek ikinci bir kanal oluşturuyor.

ABD tahvil faizlerinin yüksek kalması ise gelişmekte olan piyasalara yönelen para açısından ters yönde baskı yaratabilir. Bu nedenle dolar endeksinin gerilemesine bakarak tek başına gelişmekte olan ülke varlıkları için güçlü bir olumlu tablo çıkarmak mümkün değil.

Piyasanın istediği artık daha büyük bir adım

Hazine'nin geri alım miktarını iki katına çıkarması tahvil piyasasına kısa süreli rahatlama sağladı ancak ilk fiyatlama hızla geri alındı. Bu durum yatırımcıların likidite adımından çok ABD'nin bütçe açığı ve borç artışını sınırlayacak daha kalıcı önlemlere odaklandığını gösteriyor.

Bessent, yönetimin bütçe açığını azaltmaya yönelik yeni bir çalışma hazırladığını da açıkladı. Bundan sonraki kritik konu, Washington'ın yalnızca tahvil piyasasındaki fiyat hareketine müdahale etmekle kalmayıp borçlanma ihtiyacının kendisini azaltabilecek bir program ortaya koyup koyamayacağı olacak.

Cuma sabahındaki tablo şimdilik net bir mesaj veriyor. Tahvil geri alımları ilk şoku hafifletti ancak 30 yıllık faizin yeniden yüzde 5,25'e çıkması ve dolar endeksinin üç ayın dibine yaklaşması, yatırımcıların henüz ikna olmadığını gösteriyor.