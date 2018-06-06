ABD'nin ticaret açığı beklentilerin altında
ABD'nin hizmet ve mal ticaretini kapsayan toplam dış ticaret açığı nisan ayında beklentilerin altında geldi.
ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nisanda ticaret açığı 46,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklentiler açığın 48,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.
Bir önceki ayın ticaret açığı verisi 48,96 milyar dolardan 47,21 milyar dolara revize edildi.
İhracat yüzde 0,3 artışla 211,25 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 0,2 düşüşle 257,44 milyar dolara geldi.