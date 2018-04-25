ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

25 Nisan 2018

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,2 milyon varil arttı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 429,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı.



Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,1 milyon azalmıştı.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,7 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 664,7 milyon varile geriledi.



ABD'nin haftalık benzin stokları geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,4) artarak, 236,8 milyon varile ulaştı.



Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 0,6 milyon düşüş kaydetmesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3 milyon varil düşüş göstermişti.

Ham petrol üretimi son 15 haftada 14 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 539 bin varil artışla 8,47 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 582 bin varil artışla, 2,33 milyon varile ulaştı.

ABD'nin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 46 bin varil artışla 10,59 milyon varile çıktı.

Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 15 haftada 14 kez artış gösterdi.

EIA'nın Nisan 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,4 milyon varil olması ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakması öngörülüyor.

Petrol fiyatları düşüş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları düşüş gösterdi.

TSİ 17.40'ta Londra Brent türü petrol 73,23 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrol ise 67,17 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA