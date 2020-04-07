Abe: Teşvik planı çerçevesinde mali harcama 39 trilyon yen olacak

07 Nisan 2020

Piyasalaraı sakinleştirmek için açıklanan paketlere bir yenisini ekleyen Japonya'da dün Başbakan Shinzo Abe, 988 milyar dolarlık (108 trilyon yen) destek açıklamıştı. Japon Jiji haber ajansının verdiği bilgiye göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hükümetin koronavirüs salgınının etkileri ile başa çıkmak için hazırladığı teşvik paketinde doğrudan mali harcamaların toplamının 358 milyar dolar (39 trilyon yen) olacağını duyurdu.



Abe, dün koronavirüs salgınının derinleşen ekonomik etkileri ile başa çıkmak için hükümetinin gerekli tüm adımları atacağını vurgulamıtı. Japonya'da açıklanan 108 trilyon yenlik destek paketi ülkenin GSYH'nın yüzde 20'sine denk geliyor.