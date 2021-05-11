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ABN Amro: ECB varlık alımlarını yavaşlatmayacak

Avrupa merkezli finans devi ABN Amro, Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımlarını 3. çeyrekte yavaşlatmasını beklemediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu ABN Amro, ECB'nin varlık alımlarını 3. çeyrekte yavaşlatmasını beklemiyor.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ECB'nin Haziran ayı toplantısında  yönetim kurulu üyelerinin tamamından varlık alımlarının 3. çeyrekte  azaltılması yönünde destek gelmesinin beklenmediği vurgulandı.

ABN Amro, Avrupa ülke tahvillerinde faiz oranlarının halen yüksek  seyrettiğine dikkat çekerken ECB'nin tahvil faizlerindeki artışı  çıpalamak isteyeceği yorumunda bulundu.