ABN Amro: ECB varlık alımlarını yavaşlatmayacak
Avrupa merkezli finans devi ABN Amro, Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımlarını 3. çeyrekte yavaşlatmasını beklemediğini açıkladı.
Uluslararası yatırım kuruluşu ABN Amro, ECB'nin varlık alımlarını 3. çeyrekte yavaşlatmasını beklemiyor.
Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ECB'nin Haziran ayı toplantısında yönetim kurulu üyelerinin tamamından varlık alımlarının 3. çeyrekte azaltılması yönünde destek gelmesinin beklenmediği vurgulandı.
ABN Amro, Avrupa ülke tahvillerinde faiz oranlarının halen yüksek seyrettiğine dikkat çekerken ECB'nin tahvil faizlerindeki artışı çıpalamak isteyeceği yorumunda bulundu.