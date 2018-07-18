AB'nin çelik hamlesi yarın yürürlüğe giriyor
Avrupa Birliği, çelikte ithalatı azaltmayı amaçlayan önlemlerini yarından itibaren yürürlüğe koyuyor.
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyumdan ek gümrük vergisi almaya başlamasının ardından kendi bölgesine ithalatta başlaması beklenen artışın önüne geçmek için alınacak korunma önlemlerini perşembe günü başlatacak.
Açıklama AB'nin resmi gazetesinde yer aldı.
Avrupa Komisyonu, Washington'un artırdığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'ye satılamayan çeliğin AB piyasalarına yığılmasını önlemek için gümrük vergileri ve ithalat miktar kısıtlamalarından oluşan önlemlerin devreye alınmasını önermişti.
Komisyon'un 23 çelik ürün kategorisine ayırdığı kotalar geçen üç yılın ithalat miktarları baz alınarak hazırlandı. Kotayı aşan ithalat yüzde 25 gümrük vergisine tabi olacak.
Tedbirler 200 güne kadar geçerli olacak.
Kaynak: Reuters