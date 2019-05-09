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Abraaj, Türkiye faaliyetlerini satmak için görüşüyor

ABD'li Franklin Templeton, Abraaj'ın Türkiye faaliyetlerini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Abraaj, Türkiye faaliyetlerini satmak için görüşüyor
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Konuya yakın kaynaklara göre ABD merkezli varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, Dubai merkezli yatırım şirketi Abraaj Group'un Türkiye operasyonlarını almak için görüşmelerde bulunuyor.

Kaynaklara göre Franklin Templeton'un satın almak için görüştüğü varlık portföyünün içinde Abraaj'ın Hepsiburada ve Netlog Lojistik'teki payları var.

Franklin Templeton ve Abraaj arasında görüşmelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, bu müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanmayabileceğini  de ifade ettiler.

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