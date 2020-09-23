AB'ye 'pandemi toparlanma fonu kalıcı olsun' önerisi

23 Eylül 2020

ECB, Avrupa Birliği'nden yeni pandemi toparlanma fonunu kalıcı hale getirmeyi düşünmesini istedi. Talep, AB'nin bu toparlanma fonunun en büyük en kazananlarının Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan olacağını gösteren raporun ardından geldi.



FT'nin haberine göre ECB, AB'nin pandeminin neden olduğu kriz karşısında üye ülkelere 750 milyar euro karşılıksız yardım ve kredi dağıtma planının "Avrupa'nın ekonomi politikası entegrasyonunda önemli bir kilometre taşı" olduğu değerlendirmesini yaptı.



ECB'nin hazırladığı araqtırma raporuna göre, 750 milyar euroluk kurtama paketini net kazananları arasında Portekiz, İspanya ve İtalya da olacak.



Avrupa Merkez Bankası raporunda, "Bu progarma, daha kırılgan üye üykeler için güçlü makroekonomik destek sağlayacak" ifadelerine yer verdi.