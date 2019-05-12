Açık bankacılık giderek yayılıyor

12 Mayıs 2019

Figo ve FinReach bankalarının Yönetici Ortağı Taner Akçok, açık bankacılığın dünyada giderek yayıldığını ve birçok kıtada günlük kullanım içerisine girmiş durumda olduğunu söyledi.

Açık bankacılığın Amerika'dan Çin'e, Avrupa'dan Kanada'ya kadar birçok ülkeye yayıldığını vurgulayan Akçok, "Açık bankacılık birçok kıtada günlük kullanım içerisine girmiş durumda. Açık bankacılık sayesinde müşteriler gerçekten ihtiyaçları olan ürünleri en doğru fiyata ve en kaliteli şekilde sahip olabiliyorlar. Bu da pazarın kendi içerisinde gelişmesi ve olgunlaşması açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Akçok, bankacılıkta ciddi bir veri akışının söz konusu olduğuna dikkati çekerek, müşterinin hesap bilgileri, kontrat, sigorta, harcama alışkanlıkları gibi birçok bilgilerinin bu sistem içerisinde yer aldığını kaydetti.

Açık bankacılık; bankalar tarafından tutulan müşteri finansal bilgilerinin (ödeme tutarları, yapılan harcama bilgileri, düzenli ödenen faturalar vb.) müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü partilerin (fintech firmaları) kullanımına açılarak çeşitli hizmetler sunulması uygulaması anlamına geliyor.

"Bankalar bu kadar veriyi toplamalarına rağmen kullanamıyorlar." diyen Akçok, sözlerine şöyle devam etti:

"Açık bankacılıkla beraber gelişen finansal teknolojiyle şirketler ya da ödeme sistemleri bu verileri kullanmaya başladılar. Bu noktada ise yapay zeka, makine öğretme gittikçe önemli olmaya başladı. Çünkü bankalar her ne kadar bu büyük veri teknolojisine yatırım yapsalar da günün sonunda iş analistiniz kadar iyisiniz. Fakat iş analistine yardımcı olan yapay zeka ve makine öğrenme uygulamalarını ortaya çıkardığınız zaman herhangi bir yerdeki anomali dediğimiz standart sapmanın üzerinde ve altında performans gösteren bir metriki yakalayabiliyorsunuz. Ve bu da size müşterinizle alakalı gerçek bilgiyi ve ihtiyacı anlamanızı sağlıyor."

Açık bankacılığın geçen sene Türkiye'ye gelmesinin beklendiği ama değişen birkaç politika nedeniyle tarihin ertelendiğini aktaran Akçok, "Açık bankacılık sisteminin kısa sürede Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bizim buradaki teknoloji altyapımız güçlü ve bankalarımızın da bundaki farkındalığı oldukça yüksek." diye konuştu.

Türkiye'de bazı bankaların açık bankacılıkla ilgili uygulamalar geliştirdiğini ve bunları pazara sürdüğünü belirten Akçok, Türkiye'de bankaların regülatif düzenlemelerle beraber özellikle verinin korunması noktasında belirli hazırlıklar da yaptığını kaydetti.

Akçok, ayrıca yapılan araştırmalara göre her üç banka müşterisinden birinin finansal kuruluşların hizmetinden memnun olmadığını belirterek, "Bizim burada yapmaya çalıştığımız müşterileri anlamaya çalışmak ve aynı zamanda müşteriye ihtiyacı olan şeyi rekabet pazarında en iyi şekilde satın almasını ya da ulaşmasını sağlamak." dedi.







Kaynak: AA