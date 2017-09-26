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ADB, Asya için büyüme tahminini açıkladı

ADB, Asya'nın 2017'de büyüme görünümünü yüzde 5,9 olarak korudu.

ADB, Asya için büyüme tahminini açıkladı
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Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya'nın gelişmesinin bu yıl ve gelecek yıl dünyada ticarette artış ve Çin'in büyümesinin desteği ile hızlı büyüme yolunda olduğunu ancak ABD'nin parasal politikayı sıkılaştırmasının bir risk olduğunu söyledi.

Manila merkezli banka, Asya'da 2017'de büyümenin yüzde 5,9, 2018'de ise yüzde 5,8 olmasını beklediklerini açıkladı.

Banka Nisan ayında her iki yıl için de yüzde 5,7 tahminde bulunmuştu.

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