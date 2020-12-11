Adese, marketi kapatıyor

İttifak Holding’in şirketi Adese’nin, amiral gemisi olan perakende sektöründeki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı öğrenildi. Adese ve Adesem adlı mağazalarında temel ihtiyaç ve dayanıklı tüketim maddelerinin perakende satışını gerçekleştiren şirketin aldığı bu kararı personele de bildirdiği belirtildi.

Konya merkezli şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ay sonuna kadar tüm mağazalar kapanacak. Şirketin gıda perakendeciliğine ait iş kolundan çıkacağı iddiası, sosyal medyada hızla yayıldı. Yatırımcılar yaptıkları paylaşımlarda, İttifak Holding, SPK ve Adese etiketleriyle açıklama istedi.

Sosyal medyada tartışma

Twitter’da, “Adese tedarikçisiyim, tüm firmalarla görüşüp mal alımını durdurdular”, “1500 kişi işsiz kalacak, tüm Adese marketler kapanıyormuş” gibi paylaşımlar arka arkaya geldi.

Tam aksini iddia eden paylaşımlarda ise bir Adese mağazasından çekilmiş, “raflar dolu, işler yolunda” videoları dikkat çekti. Yatırımcılar arasında atılan twitler üzerinden yaşanan Adese tartışmasında, bir yandan da şirketten yapılacak açıklama dört gözle beklendi.

Yatırımcıların sosyal medyadan şirkete açıklama yapması yönünde yaptığı baskı karşılık bulmadı. Ve hisse senetleri piyasası haftayı iddialara yanıt bulmadan kapattı.

KAP’a açıklama bekleniyor

4 ilde 39 adet midi, 10 adet süper, 3 adet hiper, 2 adet mini ve 6’sı unlu mamüller ve benzeri türde mağazaları olan Adese, halen 60 mağazayla perakende sektöründe faaliyet gösteriyor.

30 Eylül 2020 sonu itibariyle toplamda 86 bin 317 metrekare alana sahip olan şirketin aldığı iddia edilen kapatma kararını bu hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklaması bekleniyor.

Yatırım amaçlı gayrimenkul kira geliri elde eden şirketin önümüzdeki dönemle ilgili bu alanı büyütme planı yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Yetkililerinden bilgi almak üzere Adese’yi Konya merkezindeki telefon numarasından aradık. Ancak şirketin kurumsal telefonlarından yanıt veren olmadı.