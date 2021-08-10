AgaBullion, altın destekli dijital altını Türkiye’de satışa sunuyor

Uluslararası altın ticareti şirketi AgaBullion, altın destekli dijital altını Türkiye pazarında satışa sunmak üzere, İngiltere merkezli Aurus Technologies ile bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre AgaBullion, LBMA tarafından akredite edilmiş altına sahip olunmasını sağlayan blokzincir tabanlı token olan AurusGOLD (AWG) aracılığıyla, perakende yatırımcılara iş tekliflerini genişletmek için Aurus ile ülke bazında kurduğu özel ortaklık ile AWG tokenlarını AgaGoldy adı altında satışa sunuyor.

Aurus tarafından desteklenen blokzincir tabanlı çözümler kullanarak kıymetli maden satıcıları tarafından basılan ve dağıtılan altın destekli bir token olan AurusGOLD (AWG), tamamen sigortalı ve denetimli kasalarda saklanıyor. 1 gram yüzde 99,99 LBMA onaylı altın tarafından destekleniyor ve karşılığında kullanılıyor.

“Diğer kıymetli madenlerle de çalışmayı hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen AgaBullion Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Gökhan Yılmaz, “Pandemiden önce bile, Türkiye yüzyıllardır fiziki altın için çok büyük bireysel yatırımcı derinliğine sahipti. Perakendeciler aracılığıyla fiziki altına ulaşmanın kolay olmadığına pandemi döneminde şahit olduk. Amacımız, kişilere birikimlerini en verimli şekilde fiziki altına çevirebilecekleri kullanımı kolay bir platform sağlamak. 1 gram’dan başlayarak farklı miktarlarda altının satın alınması, depolanması, bunun finansal ekosistemin içerisinde teminat altına alınması ve geri ödenmesi anlamına geliyor. Bu şu anda mevcut olmayan yenilikçi bir çözüm. Aurus ürünlerinin Türkiye'deki tek distribütörü olmaktan mutluluk duyuyoruz ve gelecekte gümüş ve platin gibi diğer kıymetli madenlerle de çalışmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Aurus İş Geliştirme Direktörü Mark Gesterkamp ise, “AgaBullion Türkiye pazarına girmek için mükemmel bir ortak. Borsa İstanbul üyesi olan AgaBullion, Türkiye'de dijital altın ve diğer kıymetli madenlerin kullanılabilirliğini genişletmek için altyapı, piyasa bilgisi ve müşteri ağı sunuyor.” değerlendirmesini yaptı.