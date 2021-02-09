Ağbal: 2021 ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 4-5 büyüyebilir

Ağbal ekonomistlerle düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı. Ağbal, "Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz. Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz " dedi.



Toplantıda 2020 yılının son çeyreğinde büyüme rakamının yüzde 7-8 civarı gelmesini beklediğini dile getiren Ağbal, böylece 2020 yılında büyümenin yüzde 2,5 civarı gerçekleşebileceğini söyledi. 2021'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme öngörüsünü de açıklayan Ağbal, "Ocak-şubat ayındaki ekonomik aktiviteye göre yüzde 4-5 büyüme ile ilk çeyreğe başlanabilir" ifadelerini kullandı.

Ağbal, ters dolarizasyonda süreklilik arz eden hareketlerin kendileri için önemli olduğunu kaydederek dolarizasyon eğilimini takip için sisteme giren tasarrufları da izleyeceklerini belirtti. Ağbal, swap anlaşmalarını rezerv biriktirme kaynağı olmadığını ve ticari amaçla yapıldığını kaydederek döviz alım ihalelerinin arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacağını kaydetti. Ağbal, kur düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayacaklarını vurguladı. Bankaların yurtdışı swap kısıtlamaları konusunda da Ağbal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yakın çalıştıklarını gerekirse kademeli adım atılabileceğini söyledi.



Ağbal, “2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.