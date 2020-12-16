Ağbal'ın mesajlarının piyasalara yansıması

Piyasalarda bugün Fed'in faiz kararıyla birlikte iki önemli gündem maddesinden biri olan TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın gelecek yılın para ve kur politikasına ilişkin sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı, piyasalarla iletişim ve şeffaflık konusunda gerekli adımların atılacağına yönelik mesajlar Türk Lirası'nı dolar ve euro karşısında güçlendirdi. Ağbal'ın ugulanan dalgalı kur politikasına ilişkin TCMB'nin hamlelerinin kurların yönünü etkileyici nitelikte olmayacağını açıkça ifade etmesi etkili oldu.

Toplantı öncesinde hafta boyu devam eden 7,83-7,84 seviyelerindeki hareketlerini koruyan dolar/TL, Ağbal'ın söylemleriyle bilrikte 7,76'ya kadar çekildi. Euro/TL'de de benzer hareketler gözlemlenirken 9,44 seviyesi görüldü. Euro/TL güne 9,54 seviyesinden başlamıştı.

Kapanışa doğru kaybını bir kısmını geri alan dolar/TL yeniden 7.80'in üzerine çıktı.

Şeffaflık ve iletişim ön plana çıktı

Toplantı boyunca iletişim ve şeffaflık konularına sık sık değinen Ağbal, fiyat istikrarının Merkez Bankası'nın öncelikli hedefi olduğunun hatılattı. Enflasyonla mücadele için TCMB'nin elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı mesajlını yineledi. Gerekli olduğu durumlarda para politikasını daha da sıkılaştırabileceklerinin altını çizen Ağbal, 2021'de temel politika aracının repo faizi olacağını vurguladı. Ağbal, faiz koridoru ve 2020'de sıkça kullanılan geç likidite penceresinin gelecek yıl politika aracı olarak kullanılmayacağını dile getirdi.

Merkez Bankası'nın rezervleri hususunda artırıcı hamlelerin yapılacağına değinen Ağbal bu hususta döviz alım satım işlemlerinin gündeme gelmesi durumunda dahi kurların yönünü belirleyecek düzeyde olmayacağını ifade etti. Rezervler konusunda reeskont kredilerinin destek vermeye devam edeceğini belirten Ağbal, bu desteğin 2021'de 21 milyar dolar olmasını beklediklerini açıkladı.