Ağbal'ın sunumu öncesinde dolar ve euro sakin

Piyasalarda bu gün iki önemli gündem maddesi bulunuyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) gelecek yılın para ve kur politikasını kamuoyu ile paylaşacak, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın saat 10:30'daki toplantıda vereceği mesajlar merakla beklenirken döviz kurları sabah saatleri itibarıyla yatay seyrini koyruyor. Dolar/TL 783-7,84 bandında değerlenirken euro/TL 9,53-9,54'lü seviyelerde.

TCMB Para ve Kur Politikası sanal ortamda açıklanacak

“2021 Yılında Para ve Kur Politikası”na ilişkin tanıtım toplantısı, saat 10.30'da yapılacak. Toplantı, COVID-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek. Düzenlenecek videokonferansta Başkan Naci Ağbal bir sunum yapacak.

Toplantının ilk yarım saatinde Ağbal bir sunum yapacak, sonraki yarım saat ise soruları yanıtlayacak.



Yurt içinde TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu (10.00) ve konut fiyat istatistiklerini (14.30) açıklayacak.



TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

Fed'den önemli bir hamle beklenmiyor

Günün en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararı (22.00) olacak. Piyasalarda faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Anketlere katılan ekonomistlere göre, Fed varlık alımlarının geleceğini istihdam ve enflasyon tedbirlerine bağlayarak, tahvil alımlarının hızı veya kompozisyonunda ani bir değişikliğe gitmeyecek.



Fed faiz kararıyla birlikte 2020 yılının son projeksiyon raporunu da yayımlayacak. Projeksiyonlarda bölgeler Fed başkanlarının büyüme, enflasyon, işsizlik ve faiz ile ilgili beklentileri

yer alıyor.



Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyecek (22.30).



ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), perakende satışlar (16.30), öncü PMI (17.45), NAHB konut piyasası endeksi, işletme stokları (18.00), DOE petrol stokları (18.30).



Euro Bölgesi maliye bakanları, Euro Bölgesi üye devletlerinin Taslak Bütçe Planlarını ve Euro Bölgesi bütçe durumunu, beklentileri ve 2022 için tavsiyelerini değerlendirmek için toplanacaklar