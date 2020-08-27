Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 10’a çıktı

27 Ağustos 2020

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası’nın likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımları çerçevesinde yaptığı hamlelerle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 10’a geldi.

Merkez Bankası 7 Ağustos’tan beri yüzde 8,25 faizle fonlama yapmıyor. 13 Ağustos’tan bu yana da geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenliyor. Miktar ihalesi ile sağlanan sabit faiz oranından fonlamanın aksine geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı bankaların teklifleriyle belirleniyor.

Merkez Bankası bugün de 10 milyar TL fonlamayı geleneksel yöntemli repo ihalesiyle yaptı ve ortalama basit faiz yüzde 11,13 oldu. Diğer fonlamalarıyla birlikte bugün itibariyle Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 10 ile çift haneye ve politika faizinin 175 baz puan üzerine geldi.

Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti pandemi sonrası başlayan parasal genişlemeyle birlikte gerilemiş ve 16 Temmuz’da yüzde 7,34’e kadar düşmüştü.

Ardından dolar kurundaki hareketlenmeyle beraber Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına başlamıştı. Haftalık repo ihalelerine ara vermiş, geleneksel yöntemli ihale düzenlemeye başlamış, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürmüş ardından da BIST’teki repo imkanını kısıtlamıştı.

Merkez Bankası bugün açıkladığı PPK toplantı özetinde de önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.

MB'den 'sıkılaştırma devam edecek' mesajı